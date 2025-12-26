Песков раскрыл, что обсуждал Путин на встрече с предпринимателями Песков: Путин и предприниматели затронули тему Украины в ходе встречи

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей затронули тему мирного урегулирования ситуации вокруг Украины на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что обсуждались в том числе темы, которые уже звучали в западных СМИ и со стороны Киева, передает ТАСС.

Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля сообщил, что на встрече с бизнес-сообществом 24 декабря президент страны лично комментировал вопросы, волнующие предпринимателей. Он охарактеризовал диалог как конструктивный и прямой обмен мнениями.

Кроме того, Песков заявил, что Путин поддерживает постоянный контакт с российскими военнослужащими, задействованными в специальной военной операции. Такой ответ он дал на вопрос журналистов о планах главы государства по встрече с ветеранами СВО и их родственниками.