В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с предпринимателями Песков: Путин на встрече с предпринимателями сам комментировал их вопросы

Президент России Владимир Путин во время состоявшейся поздним вечером 24 декабря встречи с представителями бизнеса сам комментировал волнующие предпринимателей вопросы, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что беседа представляла собой конструктивный прямой обмен мнениями, передает ТАСС.

Говорили о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес. Выступали сами представители бизнеса, Путин сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления. Поэтому был конструктивный прямой обмен мнениями, — рассказал Песков.

До этого российский лидер поучаствовал в заседании Совета Федерации. Глава государства поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году, поддержку политического курса и службу национальным интересам. Путин пожелал министрам силовых ведомств и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства в наступающем году.