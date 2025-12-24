Новый год-2026
24 декабря 2025 в 14:56

«Просто бесценны»: Путин оценил работу Совета Федерации в 2025 году

Путин назвал единство парламента бесценным в эпоху исторических испытаний

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Согласие в парламенте и следование национальным интересам имеют особую важность для страны в текущий исторический период, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в Совете Федерации. Глава государства поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году, передает пресс-служба Кремля.

В целом — за поддержку нашего курса на укрепление и развитие России. Такое согласие, приверженность национальным интересам исключительно важны для парламента, для обеих его палат, для страны важны. А в период исторических испытаний и глобальных перемен они просто бесценны, — сказал он.

Путин в ходе выступления также заявил, что обе палаты российского парламента с хорошим результатом завершают осеннюю сессию. Российский лидер отметил, что в интересах страны и граждан принят ряд важных законодательных решений.

До этого глава государства заявил, что Государственная дума в осеннюю сессию работала результативно. Он также охарактеризовал проделанную совместную работу как «боевую». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в 2025 году приняла 588 федеральных законов, 71% из которых являются законами прямого действия. Он отметил, что это очень высокий показатель.

