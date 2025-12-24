Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию боевой и результативной

Государственная дума в осеннюю сессию работала результативно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным. Глава государства также охарактеризовал проделанную совместную работу как «боевую».

Сессия закончилась. И вас, и всех депутатов Государственной думы хочу поблагодарить за совместную работу, она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной, — сказал Путин.

Ранее Володин сообщил, что ГД в 2025 году приняла 588 федеральных законов, 71% из которых являются законами прямого действия. По его словам, это самый высокий показатель за все время работы парламента. Отдельно председатель отметил, что 30 из принятых законов были направлены на обеспечение спецоперации, помощь военнослужащим и их семьям.

До этого секретарь генерального совета партии Владимир Якушев заявил, что работа депутатов партии «Единая Россия» в ходе осенней сессии признана удовлетворительной. По его словам, ЕР выполнила все поставленные перед собой задачи.