Экономист назвал переменную, без которой не решить энергетические проблемы Экономист Салихов: решить энергетические проблемы в мире без России невозможно

Решить энергетические проблемы, с которыми столкнулся весь мир, попросту невозможно без участия России, такое мнение высказал президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. По его словам, Европе придется возобновить закупки российской нефти.

Решение Вашингтона [об отмене санкций на российскую нефть] еще раз подтвердило истину, что решить энергетические проблемы без участия России в мире невозможно, — убежден Салихов.

Он добавил, что Россия — слишком крупный игрок, которого не получится вытолкнуть с мирового рынка энергоносителей. Салихов убежден, что сделать это не под силу никому ни сегодня, ни в долгосрочной перспективе.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что решение Соединенных Штатов ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство. По ее мнению, такой шаг создает опасный прецедент. Каллас подчеркнула, что эскалация на Ближнем Востоке не должна смещать фокус международного сообщества с ситуации вокруг Украины.