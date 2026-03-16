Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 18:17

Экономист назвал переменную, без которой не решить энергетические проблемы

Экономист Салихов: решить энергетические проблемы в мире без России невозможно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Решить энергетические проблемы, с которыми столкнулся весь мир, попросту невозможно без участия России, такое мнение высказал президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. По его словам, Европе придется возобновить закупки российской нефти.

Решение Вашингтона [об отмене санкций на российскую нефть] еще раз подтвердило истину, что решить энергетические проблемы без участия России в мире невозможно, — убежден Салихов.

Он добавил, что Россия — слишком крупный игрок, которого не получится вытолкнуть с мирового рынка энергоносителей. Салихов убежден, что сделать это не под силу никому ни сегодня, ни в долгосрочной перспективе.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что решение Соединенных Штатов ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство. По ее мнению, такой шаг создает опасный прецедент. Каллас подчеркнула, что эскалация на Ближнем Востоке не должна смещать фокус международного сообщества с ситуации вокруг Украины.

Россия
Европа
США
нефть
топливо
нефтепродукты
санкции
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.