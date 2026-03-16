Глава Минфина США сделал неожиданный прогноз по ценам на нефть Бессент: мировые цены на нефть через несколько месяцев могут опуститься ниже $80

США ожидают, что мировые цены на нефть через несколько месяцев опустятся ниже $80 (6484 рубля) за баррель, заявил в интервью телеканалу CNBC американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, текущие колебания цен на черное золото носят временный характер.

Вероятно, они (цены. — NEWS.ru) станут намного, намного ниже, — отметил глава Минфина США.

Ранее автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков выразил мнение, что реальная стоимость нефти уже может превышать $150 (12 тыс. рублей) за баррель. Он объяснил, что существует две цены на черное золото: одна формируется текущими продажами, другая — оценкой ресурсов, остающихся в недрах.

До этого стало известно, что стоимость нефти марки Brent выросла до $104 (8,3 тыс. рублей) за баррель после атаки США на иранский остров Харк, имеющий важное значение для экспорта топлива. Данные торгов свидетельствуют о том, что мировые цены на топливо растут на 1–1,5%.