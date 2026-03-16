Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 17:56

В Госдуме объяснили, чем грозит участие Франции в переговорах по Украине

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Участие стран Евросоюза, в частности Франции, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине грозит новыми Минскими соглашениями, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что Россию не устраивает такой компромисс, который нацелен только на перевооружение украинской армии.

Делегации из Франции, насколько мне известно, зачастили в Москву с одной единственной целью — хотят участвовать в российско-украинских переговорах. Но их присутствие не имеет совершенно никакого смысла. Вспомните, чем заканчивались заключенные при посредничестве Франции и Германии Минские соглашения? Они только давали ВСУ передышку и возможность перевооружения. Нам такое участие больше не нужно. Европу аккуратно отодвинули от актуальной мировой повестки, и это правильно — пусть окажется в том месте, которого заслуживает. Французам, кажется, помощник российского президента Юрий Ушаков уже прямо об этом сказал, — высказался Журавлев.

Ранее сообщалось, что советники президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер в феврале обратились к России с просьбой о включении в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. По информации журналистов, их предложение было встречено резким отказом. Кремль данную информацию не комментировал.

Алексей Журавлев
депутаты
Госдума
Евросоюз
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.