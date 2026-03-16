В Госдуме объяснили, чем грозит участие Франции в переговорах по Украине

Участие стран Евросоюза, в частности Франции, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине грозит новыми Минскими соглашениями, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что Россию не устраивает такой компромисс, который нацелен только на перевооружение украинской армии.

Делегации из Франции, насколько мне известно, зачастили в Москву с одной единственной целью — хотят участвовать в российско-украинских переговорах. Но их присутствие не имеет совершенно никакого смысла. Вспомните, чем заканчивались заключенные при посредничестве Франции и Германии Минские соглашения? Они только давали ВСУ передышку и возможность перевооружения. Нам такое участие больше не нужно. Европу аккуратно отодвинули от актуальной мировой повестки, и это правильно — пусть окажется в том месте, которого заслуживает. Французам, кажется, помощник российского президента Юрий Ушаков уже прямо об этом сказал, — высказался Журавлев.

Ранее сообщалось, что советники президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер в феврале обратились к России с просьбой о включении в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. По информации журналистов, их предложение было встречено резким отказом. Кремль данную информацию не комментировал.