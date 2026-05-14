14 мая 2026 в 11:33

Петербуржцам рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Петербуржцам напомнили об отмене платы за государственные детские сады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Санкт-Петербург стал первым городом России, отменяющим плату за государственные детские сады, сообщает «Петербург2». Также в регионе материнский капитал предоставляется не только на третьего ребенка, но и на каждого последующего.

Сообщается, что в каждом районе открыты пункты бесплатного проката вещей для новорожденных. Помимо этого, каждая семья с ребенком получает специальный набор детских принадлежностей.

Всего в Петербурге проживает более 619 тыс. семей, из которых 66 тыс. — многодетные. За последние пять лет 74 тыс. семей смогли приобрести новые квартиры.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям в Москве доступна компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1550 рублей. При наличии пяти и более детей соответствующая выплата увеличивается до 3098 рублей.

Регионы
Санкт-Петербург
семьи
льготы
