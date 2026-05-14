14 мая 2026 в 11:42

Компания из Калининграда выплатила крупный долг после ареста недвижимости

В Калининграде компания погасила крупный долг после ареста недвижимости, сообщает «МК в Калининграде». С фирмы взыскали долг в размере 1,5 млн рублей.

Сообщается, что подрядчик не выполнил обязательства по договору, заказчик обратился в суд и выиграл дело. Судебные приставы наложили арест на счета компании-должника и запретили любые регистрационные операции с ее недвижимостью после получения исполнительного листа.

Девять квартир и здание площадью около 1,4 тыс. квадратных метров попали под ограничения. Директора компании также предупредили о возможности уголовного преследования в случае невыполнения судебного решения.

Ранее сообщалось, что в Краснооктябрьском районе Нижегородской области аграрная компания лишилась 420 тонн пшеницы из-за долга. Фирма задолжала 4 млн рублей.

