День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 12:26

«Хрупкая, но пашет»: Миронов рассказал, кто должен заменить Москалькову

Миронов поддержал кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал сегодняшнее голосование в Госдуме по выбору кандидата на должность уполномоченного по правам человека, сообщив, что от его партии на эту должность выдвинута депутат Яна Лантратова. Говоря о ее стиле работы, политик отметил, что, несмотря на внешнюю хрупкость, Лантратова демонстрирует исключительную вовлеченность, передает корреспондент NEWS.ru.

Она хрупкая молодая женщина, но она пахарь. Она пашет, как мало кто пашет из депутатов Госдумы. Я не сомневаюсь, что Госдума поддержит ее кандидатуру, — сказал Миронов.

Миронов также уточнил, что Лантратова всю свою жизнь посвятила защите прав человека: работала в совете при президенте по правам человека, возглавляла союз добровольцев России и активно проявляет себя на посту председателя профильного комитета Госдумы. Он отметил, что ее кандидатуру поддерживает «Единая Россия», пожелал ей успехов и выразил уверенность, что у нее все получится.

Ранее Миронов заявлял, что успешная организация процессов обмена военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период проведения специальной военной операции стали результатом личных усилий Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в России. Он подчеркнул высокое значение 10-летней деятельности омбудсмена на государственном посту.

Власть
Сергей Миронов
Справедливая Россия
Яна Лантратова
Татьяна Москалькова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники придумали новую схему обмана для любителей театра
Власти рассказали о применении вакцины от колоректального рака
Онищенко раскрыл способы защиты от смертоносного хантавируса
В школе Владивостока распылили перцовый баллончик
Раскрыта основная причина стресса россиян во время работы
Раскрыта реальная причина давления Запада на Зеленского через НАБУ и САП
«Много версий»: психиатр о воспитательнице, отрезавшей палец ребенку в саду
В Белом доме рассказали, какой ресурс Китай хотел бы больше закупать у США
США в Европе поставили ротацию войск на паузу
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая ключевыми в мире
Уролог ответил, в каком возрасте у мужчин наиболее сильное либидо
HR-эксперт раскрыл, с чем связан шестикратный рост числа отцов в декрете
Шойгу раскрыл, к чему должна вернуться Украина
Три человека госпитализированы после аварии с поездом в Кузбассе
Россияне рискуют остаться без мультфильмов Disney
Врач назвал неочевидный способ профилактики гипертонии
В российских тюрьмах стало на порядок меньше заключенных
Российские системы ПВО сбили почти 400 беспилотников ВСУ за сутки
Российские «Кинжалы» стерли в порошок объекты ВПК Украины
Поиски Усольцевых: последние новости 14 мая, закроют ли дело, заявление СК
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.