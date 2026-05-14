«Хрупкая, но пашет»: Миронов рассказал, кто должен заменить Москалькову

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал сегодняшнее голосование в Госдуме по выбору кандидата на должность уполномоченного по правам человека, сообщив, что от его партии на эту должность выдвинута депутат Яна Лантратова. Говоря о ее стиле работы, политик отметил, что, несмотря на внешнюю хрупкость, Лантратова демонстрирует исключительную вовлеченность, передает корреспондент NEWS.ru.

Она хрупкая молодая женщина, но она пахарь. Она пашет, как мало кто пашет из депутатов Госдумы. Я не сомневаюсь, что Госдума поддержит ее кандидатуру, — сказал Миронов.

Миронов также уточнил, что Лантратова всю свою жизнь посвятила защите прав человека: работала в совете при президенте по правам человека, возглавляла союз добровольцев России и активно проявляет себя на посту председателя профильного комитета Госдумы. Он отметил, что ее кандидатуру поддерживает «Единая Россия», пожелал ей успехов и выразил уверенность, что у нее все получится.

Ранее Миронов заявлял, что успешная организация процессов обмена военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период проведения специальной военной операции стали результатом личных усилий Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в России. Он подчеркнул высокое значение 10-летней деятельности омбудсмена на государственном посту.