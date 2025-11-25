День матери
25 ноября 2025 в 15:06

Компания из Нижегородской области лишилась 420 тонн пшеницы из-за долга

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Краснооктябрьском районе Нижегородской области аграрная компания лишилась 420 тонн пшеницы из-за долга, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по региону. Фирма задолжала 4 млн рублей.

Как пишет издание, приставы получили более 130 исполнительных документов о задолженности по займам на 3 млн. Кроме того, более 1 млн рублей компания была обязана выплатить в качестве исполнительных сборов. Фирма не погасила долги в установленный срок.

В итоге сотрудники ведомства арестовали расчетные счета компании и направили предупреждение о грозящей уголовной ответственности. В ходе проверки на территории предприятия обнаружили 420 тонн зерна на сумму более 4,1 млн рублей. Компания реализовала продукцию и сумела погасить долг.

Ранее PR-директор рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) сообщила, что слухи об аресте недвижимости артиста из-за долга по ЖКУ не соответствует действительности. Она подчеркнула, что долг действительно был, но из-за бытовой причины — рэпер просто забывал оплачивать услуги ЖКХ.

долги
Нижегородская область
приставы
Россия
