Назван преемник Буданова в ГУР Украины

Председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Кирилла Буданова, который занял пост руководителя офиса президента Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что журналистка Юлия Забелина обладает такой же информацией.

По ГУР ожидается интересное назначение. По моей информации, речь идет о руководителе Службы внешней разведки Иващенко, — отметил Железняк.

По словам депутата, прежде распространялась информация, что Буданов сможет назначить на эту должность одного из своих заместителей в ГУР, тогда как Иващенко считался представителем «квоты» бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Сейчас, уточнил Железняк, он уже не уверен, что эта схема сохраняется, хотя Ермак, как утверждает депутат, неоднократно хотел заменить Буданова именно Иващенко.

Получается, у Ермака наконец получится заменить Буданова на Иващенко. Правда, вряд ли он представлял это именно так, — резюмировал Железняк.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что назначение Буданова никак не повлияет на ход переговоров. По его мнению, диалог продолжится в прежнем формате.