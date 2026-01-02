Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 17:20

Россиян предупредили об опасности одного вида гриппа

Терапевт Паньковецкий: гонконгский грипп может снова прийти в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году жители России могут столкнуться не только с гриппом типа B, но и снова подвергнуться риску заражения гонконгским гриппом, заявил терапевт Александр Паньковецкий в разговоре с «Российской газетой». Этот вирус отличается повышенной способностью к мутациям, и после перенесенного заболевания организм не всегда вырабатывает надежный иммунитет.

Люди, переболевшие в ноябре и декабре, теоретически могут заразиться им повторно, но с большой вероятностью заболевание пройдет в более легкой форме, — сказал он.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что волну заболеваемости в России ошибочно называют эпидемией «гонконгского гриппа». По словам заместителя президента Российской академии образования, циркулирующий вирус H3N2 сильно изменился с 1973 года, когда он получил это название. Он также заверил, что отечественная вакцина, которой в России привито около 80 млн человек, актуальна против циркулирующего штамма.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости гриппом в стране почти вдвое ниже показателей двухлетней давности. По ее словам, добиться такого результата позволила вакцинация отечественными препаратами.

терапевты
грипп
Россия
мутации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Причастных к пожару в Кран-Монтане планируют привлечь к ответственности
Алкоголь, возвращение в кино, смерть Качалиной: как живет Михаил Ефремов
Женщина на полной скорости наехала на детей в Красноярском крае
«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
Корейский рецепт, который спасает утро после веселья
Прокуратура назвала приоритетную версию страшного пожара в Швейцарии
Российский регион 1 января стал самым холодным местом на Земле
В Германии оценили количество встающих на учет призывников в 2006 году
В России может появиться новый памятный день
В Японии мужчина обнажился перед императором
«Ожидаемый ответ»: на Западе объяснили удары по порту в Одессе
Стало известно, как изменились цены на золото
В Швейцарии уточнили данные о пострадавших при трагичном пожаре россиянах
Анджелина Джоли оказалась в центре гуманитарной драмы
Зеленский подтвердил слухи о новом преемнике Буданова в ГУР
В МИД России раскрыли, кто принял решение о назначении Буданова
«Еще один шаг»: на Западе пришли в ужас из-за назначения Буданова
«Неуважаемому президенту»: Иран сделал жесткое предупреждение Трампу
Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле
Дальше
Самое популярное
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.