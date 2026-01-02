Россиян предупредили об опасности одного вида гриппа Терапевт Паньковецкий: гонконгский грипп может снова прийти в Россию

В 2026 году жители России могут столкнуться не только с гриппом типа B, но и снова подвергнуться риску заражения гонконгским гриппом, заявил терапевт Александр Паньковецкий в разговоре с «Российской газетой». Этот вирус отличается повышенной способностью к мутациям, и после перенесенного заболевания организм не всегда вырабатывает надежный иммунитет.

Люди, переболевшие в ноябре и декабре, теоретически могут заразиться им повторно, но с большой вероятностью заболевание пройдет в более легкой форме, — сказал он.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что волну заболеваемости в России ошибочно называют эпидемией «гонконгского гриппа». По словам заместителя президента Российской академии образования, циркулирующий вирус H3N2 сильно изменился с 1973 года, когда он получил это название. Он также заверил, что отечественная вакцина, которой в России привито около 80 млн человек, актуальна против циркулирующего штамма.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости гриппом в стране почти вдвое ниже показателей двухлетней давности. По ее словам, добиться такого результата позволила вакцинация отечественными препаратами.