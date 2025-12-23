В Роспотребнадзоре рассказали, что спасло россиян от эпидемии гриппа Попова: в России заболеваемость гриппом вдвое ниже, чем двумя годами ранее

Уровень заболеваемости гриппом в России сейчас почти вдвое ниже показателей двухлетней давности, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, добиться такого результата позволила вакцинация отечественными препаратами.

На сегодняшний день уровень заболеваемости ниже, чем двумя годами раньше, почти в два раза. Вот результат наших общих мер и нашей иммунизации, которую мы проводили отечественными вакцинами, очень высокоэффективными. Мы сегодня это видим, — рассказала Попова.

Ранее кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева заявила, что отличительными симптомами гонконгского гриппа считаются высокая температура, интоксикация, ломота в мышцах, сухой кашель и слабость. По ее словам, болезненное состояние может длиться примерно неделю. Эксперт уточнила, что заболевание развивается внезапно с острого повышения температуры до 38 градусов и выше.

До этого сообщалось, что россияне массово жалуются на потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа. Заболевшие жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение. Одна из женщин рассказала, что ощутила резкое падение зрения буквально за пару дней