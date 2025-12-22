Россияне стали массово терять зрение

Россияне массово жалуются на потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, опасная поствирусная реакция наступает спустя несколько дней после инфицирования. Заболевшие жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение.

При этом у многих осложнения проявляются на третий — пятый день болезни. Одна из заболевших гриппом рассказала, что ощутила резкое падение зрения буквально за пару дней. 24-летняя девушка заявила, что у нее отличное зрение, однако в какой-то момент она начала видеть все «в мыле».

Москвичка обратилась в «Микрохирургию глаза» им. С. Н. Федорова. Врачи поставили ей диагноз «синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». В клинике девушке подтвердили, что внезапное падение зрения — осложнение после гриппа, а все перечисленные симптомы спровоцировала иссохшая роговица.

Ранее инфекционист Вера Василькова сообщила, что гонконгский грипп опасен своими осложнениями, так же как и любой другой штамм. По ее словам, наибольшую опасность он представляет для детей в возрасте до трех лет. Наиболее серьезные последствия могут возникнуть именно у младенцев, уточнила она.