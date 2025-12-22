Новый год-2026
22 декабря 2025 в 10:13

Инфекционист рассказала, чем опасен гонконгский грипп

Инфекционист Василькова: гонконгский грипп опасен осложнениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Грипп А (H3N2), также известный как гонконгский грипп, опасен своими осложнениями, также, как и любой другой штамм, заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Астраханского государственного медицинского университета Вера Василькова. По ее словам, наибольшую опасность он представляет для детей в возрасте до трех лет.

Гонконгский грипп, как и любой другой, представляет опасность как для детей, так и для взрослых. Однако степень риска осложнений варьируется, Риски осложнений от гриппа возрастают с уменьшением возраста ребенка на момент заражения. Наиболее серьезные последствия могут возникнуть у младенцев и детей младше трех лет, — заявила она.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что гонконгский грипп является преобладающим штаммом гриппа типа A в России. Также там отметили, что этот вирус широко распространен в Европе, где на его долю приходится 80–90% зафиксированных случаев болезни.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент заболеваемость гриппом в России оценивается как умеренная. Специалисты ведомства отметили, что эпидемиологический сезон в Европе стартовал раньше обычного срока, в то время как уровень вакцинации населения продолжает оставаться низким.

Инфекционист рассказала, чем опасен гонконгский грипп
