16 декабря 2025 в 07:07

Назван доминирующий штамм гриппа в России

ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гонконгский грипп (Н3N2), является доминирующим штаммом гриппа А в России, сообщили РИА новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там отметили, что в Европе он также распространен: на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания.

H3N2 также является доминирующим подтипом вируса гриппа в Российской Федерации. Эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона, — заявили агентству.

Ранее Роспотребнадзор официально заявил, что в стране фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преобладающим типом среди выявленных вирусов гриппа является A (H3N2).

До этого стало известно, что ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. Отмечается, что она обладает высокой точностью, позволяет врачам быстро ставить диагноз и начинать лечение. Кроме того, все компоненты этой тест-системы производятся в России.

Назван доминирующий штамм гриппа в России
