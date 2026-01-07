Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:35

Лавров объяснил, почему европейские политики обречены

Лавров заявил, что устраивающие антироссийскую истерику политики обречены

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Политики из Европейского союза, устраивающие антироссийскую истерику, обречены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в рамках акции «Елка желаний». Глава ведомства объяснил это тем, что западные лидеры не верят в собственные стратегии и то, чем они занимаются, передает РИА Новости.

Они не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает, — заявил Лавров.

Он констатировал, что на Западе, как отметил президент РФ Владимир Путин, постоянно требуют «своровать» российские деньги и ограбить страну. Кроме того, европейские лидеры призывают поддерживать Киев, лишь бы конфликт с Москвой не прекращался. Лавров напомнил, что главной задачей дипломата является работа над обеспечением безопасности и благополучия граждан, а также роста их благосостояния.

Профессия дипломата — хорошая. Я всем рекомендую к ней присмотреться молодым людям и девушкам, — резюмировал министр.

Ранее Лавров провел разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога.

МИД РФ
Сергей Лавров
Запад
Европа
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России составили топ-10 самых удачливых регионов в 2025 году
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.