Лавров объяснил, почему европейские политики обречены

Политики из Европейского союза, устраивающие антироссийскую истерику, обречены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в рамках акции «Елка желаний». Глава ведомства объяснил это тем, что западные лидеры не верят в собственные стратегии и то, чем они занимаются, передает РИА Новости.

Они не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает, — заявил Лавров.

Он констатировал, что на Западе, как отметил президент РФ Владимир Путин, постоянно требуют «своровать» российские деньги и ограбить страну. Кроме того, европейские лидеры призывают поддерживать Киев, лишь бы конфликт с Москвой не прекращался. Лавров напомнил, что главной задачей дипломата является работа над обеспечением безопасности и благополучия граждан, а также роста их благосостояния.

Профессия дипломата — хорошая. Я всем рекомендую к ней присмотреться молодым людям и девушкам, — резюмировал министр.

Ранее Лавров провел разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога.