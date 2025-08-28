День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:29

В России научились определять 25 вирусов одновременно, включая COVID-19

Роспотребнадзор: ученые создали первый в России тест по выявлению 25 вирусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По словам специалистов, набор реагентов позволяет одновременно определять все возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы и риновирусы, а также вирусы гриппа и COVID-19.

Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что тест-система обладает высокой точностью, позволяет врачам быстро ставить диагноз и начинать лечение. Кроме того, все компоненты производятся в России, что делает диагностику доступной и независимой от зарубежных поставок, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее российские исследователи продемонстрировали инновационный материал, который значительно ускоряет процесс заживления ран. Он представляет собой тонкую пленку, в которую внедрено специальное вещество. Структуры, лежащие в основе материала, постепенно выделяют биологически активные вещества в поврежденные ткани, что влияет на ускорение процесса заживления и уменьшает размер рубцов.

