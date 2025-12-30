Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 05:41

Раскрыто, когда вакцина от ВПЧ может стать бесплатной

Депутат Леонов: вакцина от ВПЧ может стать для россиян бесплатной в 2027 году

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок с 2027 года, сообщил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Для этого в 2026 году необходимо принять соответствующее законодательное решение.

Прививки будут бесплатными для граждан, но потребуют дополнительного финансирования из государственного бюджета. Именно это должно быть учтено при его планировании.

В 2027 году планируется добавить в календарь вакцину от вируса папилломы человека. Достаточно такой важный элемент календаря прививок. Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение, — сказал депутат.

Леонов подчеркнул, что вакцинация связана с профилактикой онкологических заболеваний, особенно рака шейки матки, и этого шага ждет врачебное сообщество. По его словам, научные и производственные вопросы по вакцине решены, и работа находится на финальной стадии реализации.

ВПЧ является одной из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Вирус приводит к раку шейки матки, который занимает лидирующие позиции по смертности среди женщин трудоспособного возраста.

Ранее появилась информация о возможном переносе сроков включения четырех новых прививок в Национальный календарь. Речь идет о вакцинах против ротавирусной и ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Планируется внести соответствующие изменения в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.

