Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 08:47

Минздрав хочет на годы отложить вакцинацию четырьмя прививками

Минздрав выступил с инициативой о введении отсрочки для четырех прививок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Введение четырех новых прививок в Национальный календарь может быть отложено, пишет РБК со ссылкой на проект Минздрава. Речь идет о вакцинах против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Изменения планируется внести в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.

Согласно проекту, вакцинацию от ротавируса предлагают сдвинуть с 2025 на 2029 год, от ветряной оспы — с 2027 на 2031 год. Прививку против ВПЧ планируют ввести не в 2026, а в 2027 году, прививку против менингококка — также передвинуть с 2025 на 2027 год. В документе сказано, что включение в календарь возможно только при полном производстве вакцин на территории России.

В министерстве здравоохранения пояснили, что корректировка плана по иммунопрофилактике связана со сроками налаживания полного цикла производства отечественных препаратов. Источники, знакомые с подготовкой документа, также подтвердили факт обсуждения переноса.

Ранее сообщалось, что поставки вакцин против гриппа российским регионам холдингом «Нацимбио» завершены досрочно. Общий объем поставленных доз составил 70,6 млн. Медицинские учреждения начали готовиться к эпидемическому сезону раньше обычных сроков, прививки уже получили свыше 59,4 млн человек.

прививки
Минздрав
вакцины
производства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о возвращении России в G8
В России оценили идею внедрить биометрию в школах
Путин рассказал, как изменился мирный план США
Назван новый хозяин последней московской квартиры Левы «Би-2»
Таможенники изъяли 22 тонны «меда-афродизиака»
ВСУ нацелились на детский сад в российском регионе
Психолог дала советы, как отучить себя пользоваться смартфоном за рулем
Путин пообещал освободить Донбасс и Новороссию
Три человека погибли после смертельного маневра на трассе
Путин объяснил, к чему приводит давление Запада на суверенные страны
В Калифорнии разбился военный самолет
Российская делегация примет участие во встрече шерп G20 в Вашингтоне
Бастрыкин потребовал завести дела о коррупции на пять судей из Ростова
Путин раскрыл, как визит Уиткоффа в Москву связан с саммитом на Аляске
В Госдуме раскрыли, ждать ли в 2026 году закон о регулировании ИИ-отрасли
Чиновник пришел на встречу с россиянами и внезапно умер
Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт
Путин напомнил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса
Директора компании и его подчиненных обвинили в хищении 30 млн рублей
Раскрыты последствия украинской атаки на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников
Общество

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.