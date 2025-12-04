Минздрав хочет на годы отложить вакцинацию четырьмя прививками Минздрав выступил с инициативой о введении отсрочки для четырех прививок

Введение четырех новых прививок в Национальный календарь может быть отложено, пишет РБК со ссылкой на проект Минздрава. Речь идет о вакцинах против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Изменения планируется внести в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.

Согласно проекту, вакцинацию от ротавируса предлагают сдвинуть с 2025 на 2029 год, от ветряной оспы — с 2027 на 2031 год. Прививку против ВПЧ планируют ввести не в 2026, а в 2027 году, прививку против менингококка — также передвинуть с 2025 на 2027 год. В документе сказано, что включение в календарь возможно только при полном производстве вакцин на территории России.

В министерстве здравоохранения пояснили, что корректировка плана по иммунопрофилактике связана со сроками налаживания полного цикла производства отечественных препаратов. Источники, знакомые с подготовкой документа, также подтвердили факт обсуждения переноса.

