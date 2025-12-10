Студентам МГУ запретили приходить в вуз по одной причине

Студентам МГУ запретили приходить в вуз по одной причине РИАН: МГУ ограничил очное обучение для непривитых от кори студентов

Московский государственный университет ввел ограничения на очное обучение для студентов и сотрудников, не имеющих прививки от кори. Решение принято после регистрации случая заболевания корью у студента МГУ, пишет РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.

Администрацией МГУ имени М. В. Ломоносова принято решение об ограничении очного процесса для непривитых, однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников, — уточнено в сообщении.

На данный момент проводится эпидемиологическое расследование инцидента. Администрация университета была вынуждена принять превентивные меры для предотвращения распространения инфекции. Все противоэпидемические мероприятия в МГУ находятся под контролем санитарных властей.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора определили круг контактных лиц, которые могли взаимодействовать с заболевшим студентом в учебном корпусе. С персоналом и учащимися университета проводится разъяснительная работа о необходимости вакцинации и мерах профилактики инфекционных заболеваний. Ограничительные меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки и завершения расследования.

Ранее сообщалось, что введение четырех новых прививок в Национальный календарь может быть отложено. Речь идет о вакцинах против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Изменения планируется внести в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.