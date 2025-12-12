Очень заразна, лекарства нет: как избежать кори. Врач назвал лучший способ

Корь — острое вирусное инфекционное заболевание, отличающееся невероятной заразностью. У человека без иммунитета к нему шанс заболеть — почти 100%. О симптомах и лучшем способе предотвратить недуг NEWS.ru рассказал врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев.

Как передается корь

Вирус кори передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и даже при разговоре. Он может долго сохранять активность в воздухе и на поверхностях, поэтому заразиться можно просто находясь в помещении, где час назад был больной.

Главные симптомы кори

Болезнь протекает в несколько этапов и поражает не только кожу, но и дыхательные пути, а также может затронуть другие жизненно важные системы организма. Симптомы кори развиваются последовательно, как в хорошо написанном сценарии.

Первая стадия (катаральная, два-четыре дня). Начинается болезнь не с сыпи, а с симптомов, напоминающих тяжелую простуду: высокая температура (до 38–40 °C), сильная слабость, сухой, лающий кашель, насморк, конъюнктивит или слезотечение.

Характерный признак: на второй-третий день на слизистой оболочке щек у коренных зубов появляются мелкие белесые пятнышки с красным ободком, похожие на манную крупу. Это пятна Бельского — Филатова — Коплика — главный отличительный симптом кори до появления сыпи.

Вторая стадия (период высыпаний, три-пять дней). На четвертый-пятый день болезни появляется сыпь: сначала она возникает на лице и за ушами, на следующий день распространяется на туловище и руки, еще через день — на ноги. Это ярко-розовые или красные пятна, которые могут сливаться между собой. В это время температура достигает максимума, симптомы интоксикации и кашель усиливаются.

Третья стадия (период выздоровления, одна-две недели). С четвертого дня высыпаний сыпь начинает бледнеть и исчезать в том же порядке, в каком появлялась, оставляя после себя легкую пигментацию и шелушение. Температура нормализуется, состояние улучшается.

Кто в группе риска по заболеваемости корью

Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета. Однако наибольшему риску тяжелого течения и осложнений подвержены:

невакцинированные дети, особенно в возрасте до пяти лет;

взрослые, не болевшие корью и не прошедшие вакцинацию;

беременные. Корь во время беременности увеличивает риск преждевременных родов, выкидыша и низкого веса плода;

люди с ослабленной иммунной системой (например, пациенты с онкологическими заболеваниями, получающие химиотерапию, или ВИЧ-инфицированные), даже если они были привиты.

Какие опасные осложнения вызывает корь

Корь опасна не сама по себе, а своими грозными осложнениями. Вирус подавляет иммунитет, делая организм уязвимым для других инфекций. Именно осложнения часто являются причиной смерти.

Самые частые осложнения: отит, ларингит и бронхит, диарея. Примерно у одного из 20 детей возникают очень тяжелые осложнения, такие как пневмония или энцефалит, который может привести к необратимому повреждению мозга, параличам, умственной отсталости. Летальность при коревом энцефалите достигает 25%.

Отсроченное и самое грозное осложнение — подострый склерозирующий панэнцефалит. Это редкое, но всегда смертельное заболевание мозга, которое развивается через 7–10 лет после перенесенной кори. Вирус сохраняется в мозге и медленно его разрушает, приводя к умственной деградации и нарушению двигательных функций.

Лучший способ защититься от кори

Профилактика кори — это самая важная часть борьбы с болезнью, и она доказала свою эффективность на десятилетия. Вакцинация — ваш щит. Это единственный надежный способ защититься от кори. Прививка проводится живой ослабленной вакциной, чаще всего в комбинированном варианте КПК (корь, паротит, краснуха). График вакцинации: первая прививка — в год, вторая прививка — в шесть лет.

Для взрослых также существует вакцинопрофилактика. Если вы не помните, болели ли вы или прививались, и у вас нет документального подтверждения, рекомендуется пройти вакцинацию. Особенно это касается людей из групп риска (медики, педагоги, путешественники). Достаточно одной прививки.

Современные вакцины безопасны и хорошо переносятся. Возможные реакции в виде небольшого повышения температуры, легкого недомогания и покраснения в месте укола — это нормальный отклик иммунной системы, свидетельствующий о выработке защиты. Риск серьезных осложнений от вакцины в десятки тысяч раз ниже, чем риск осложнений от самой кори.

Как правильно ухаживать за человеком с корью

Неспецифическая профилактика:

Изоляция больного. Заболевший должен быть изолирован на весь заразный период (до четвертого дня с момента появления сыпи).

Карантин. В детских коллективах при выявлении случая кори объявляется карантин на 21 день.

Гигиена: частое мытье рук, проветривание, ношение маски при контакте с больным (хотя вирус настолько мелкий, что маска не является 100% защитой).

Есть ли лекарство от кори

Специфического лекарства от вируса кори не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений.

Ваши действия:

Немедленно вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Только врач может поставить правильный диагноз и контролировать состояние. Строгий постельный режим. Помогите организму бороться с инфекцией. Обильное питье. Вода, морсы, компоты помогают справиться с интоксикацией и высокой температурой. Симптоматическое лечение. При высокой температуре — жаропонижающие. От кашля — средства, рекомендованные врачом. При конъюнктивите — промывание глаз чистой кипяченой водой, противовоспалительные капли по назначению врача. Гигиена полости рта и глаз. Это поможет предотвратить присоединение бактериальной инфекции. Щадящая диета. Легкая, протертая пища, чтобы не травмировать слизистую. Защита от света. Один из симптомов кори — светобоязнь, поэтому рекомендуют для комфорта пациента затемнить комнату.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно начать принимать антибиотики, так как они не действуют на вирус. Также следует отказаться от аспирина, который может вызвать у детей тяжелое осложнение — синдром Рея.

Корь — это не пережиток прошлого. Это реальная угроза, которая возвращается в условиях снижения коллективного иммунитета. Ваша лучшая защита и защита ваших детей — это вовремя сделанная прививка.

