Миллионы заражены, вирус навсегда в организме: все о генитальном герпесе

Генитальный герпес — это инфекция, окруженная мифами и стигмой. Многие воспринимают ее как нечто постыдное, однако с медицинской точки зрения это хроническое вирусное заболевание, которым, по данным ВОЗ, инфицированы сотни миллионов людей во всем мире. О сути болезни и методах профилактики NEWS.ru рассказала врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Какой вирус вызывает генитальный герпес

Генитальный герпес вызывает вирус простого герпеса. Существует два основных типа: ВПГ-1, который чаще ассоциирован с «простудой» на губах, и ВПГ-2, провоцирующий генитальные поражения. Однако оба типа могут поражать и губы, и гениталии.

Ключевая особенность вируса — он не излечивается полностью. Попадая в организм через микротравмы на коже и слизистых, он по нервным окончаниям мигрирует в нервные ганглии (узлы) у основания позвоночника, где сохраняется в «спящем» состоянии. Под воздействием различных триггеров вирус может активизироваться и по нервам возвращаться к коже, вызывая новые высыпания. Это объясняет рецидивирующий характер болезни.

Симптомы генитального герпеса

Первый эпизод болезни обычно самый тяжелый. Последующие рецидивы, как правило, протекают легче.

Инкубационный период при первичном проявлении составляет от двух до 10 дней после контакта. Общие симптомы: повышение температуры, головная и мышечная боль, слабость, увеличение паховых лимфоузлов. Местные симптомы: зуд, жжение, покраснение в области гениталий или ануса. Затем появляются мелкие пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. Через несколько дней они лопаются, образуя болезненные язвочки, которые покрываются корочкой и заживают. Может возникать боль при мочеиспускании.

Рецидивы: за один-два дня до появления пузырьков многие чувствуют продромальные симптомы, к которым относится покалывание, а также зуд или боль в месте будущих высыпаний. Это самый заразный период. Сами высыпания менее обильны, заживают быстрее (за пять — семь дней), общих симптомов обычно нет.

Также при этом вирусе можно выделить бессимптомное течение. Герпес может годами присутствовать в организме, не вызывая никаких проявлений, но человек при этом остается заразным для половых партнеров.

Кто рискует заболеть генитальным герпесом в первую очередь

Заболеть генитальным герпесом может любой сексуально активный человек. Риск повышают:

незащищенные половые контакты, независимо от их вида, с инфицированным партнером;

наличие большого количества половых партнеров;

женщины статистически заражаются чаще, чем мужчины, из-за анатомических особенностей;

люди с ослабленной иммунной системой (ВИЧ-инфекция, прием иммуносупрессантов после трансплантации, химиотерапия). У них рецидивы случаются чаще и протекают тяжелее.

Какие осложнения дает генитальный герпес

Игнорирование проблемы и отсутствие контроля над вирусом могут привести к серьезным последствиям. Вирус может перенестись грязными руками на другие участки тела, например в глаза, что грозит герпетическим кератитом и потерей зрения. В редких случаях вирус может вызывать воспаление мозговых оболочек (менингит) или самого мозга (энцефалит). У пациентов с иммунодефицитом наблюдается наиболее тяжелое течение. Также возможно возникновение обширных, долго не заживающих язв.

Чувство стыда, тревоги, социальная изоляция из-за страха передачи вируса и стигматизации — все это вызывает психологическое и эмоциональное расстройство. Необходимость откровенного разговора с партнерами может вызывать сложности и конфликты в отношениях.

Самое грозное осложнение — передача вируса новорожденному во время родов. Это может привести к тяжелому неонатальному герпесу с поражением нервной системы и внутренних органов, что чревато инвалидностью или гибелью ребенка. Беременные с герпесом должны находиться под строгим врачебным контролем.

Как предотвратить заражение генитальным герпесом

Профилактика — краеугольный камень в управлении генитальным герпесом. Она делится на защиту от заражения и предотвращение рецидивов.

Как не заразиться:

Используйте презервативы при каждом половом акте (вагинальном, анальном, оральном). Важно: барьерные контрацептивы снижают риск, но не исключают его полностью, так как вирус может находиться на участках кожи, не закрытых латексом. Воздержитесь от половых контактов во время рецидивов, включая период продромальных симптомов (зуд, покалывание) и до полного заживления язв. Проведите откровенный разговор с половым партнером о своем статусе. Это сложно, но это основа доверия и совместной ответственности за здоровье. Не пользуйтесь общими предметами гигиены (полотенца, мочалки), которые могли контактировать с высыпаниями.

Как предотвратить рецидивы:

Супрессивная терапия. Если рецидивы частые (более шести раз в год) и тяжелые, врач может назначить длительный ежедневный прием противовирусных препаратов в низкой дозе. Это значительно снижает частоту и тяжесть вспышек. Укрепление иммунитета: здоровый сон, сбалансированное питание, управление стрессом, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Выявление и избегание триггеров: у многих рецидивы провоцируются стрессом, переутомлением, другими инфекциями (даже простудой), у женщин — менструацией, чрезмерным ультрафиолетовым облучением.

Что делать, если диагноз поставлен?

Диагноз генитальный герпес — не конец света. Это начало нового, более осознанного отношения к своему здоровью. Примите диагноз. Обратитесь к врачу-гинекологу, урологу или дерматовенерологу. Не занимайтесь самолечением. Только врач может подтвердить диагноз (часто путем ПЦР-анализа содержимого пузырьков) и назначить адекватную терапию.

Начните лечение при первых признаках. Противовирусные препараты наиболее эффективны, если начать их прием в продромальный период или в первые один-два дня после появления высыпаний. Они сокращают длительность эпизода и облегчают симптомы.

Соблюдайте гигиену во время обострения:

мойте руки до и после контакта с пораженной областью;

носите свободное хлопковое белье, чтобы уменьшить раздражение;

для облегчения боли можно прикладывать к язвам холодные компрессы (чистое полотенце, смоченное в холодной воде).

Не поддавайтесь панике и стыду. Генитальный герпес — это медицинское состояние, а не отражение вашей личности. Психологическая поддержка, консультации психолога или группы поддержки могут быть крайне полезны. Ведите здоровый образ жизни. Это лучший способ держать вирус под контролем и минимизировать количество рецидивов.

Генитальный герпес требует ответственности, но не лишает вас права на полноценную жизнь, счастливые отношения и семью. Современная медицина предоставляет все инструменты для того, чтобы держать болезнь под надежным контролем.

