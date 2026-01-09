В Иране уже 12 часов нет интернета NetBlocks: интернет-соединение в Иране отсутствует уже 12 часов

Интернет-активность пользователей на территории Ирана находится на минимальном уровне уже 12 часов, передает Международная служба мониторинга интернета NetBlocks в Telegram-канале. Там отметили, что власти страны не давали комментариев по поводу ситуации и не предупреждали о планируемых ограничениях.

Иран находится вне Сети в течение 12 часов, при этом показатели подключения снизились примерно до 1% от обычного уровня, — указала организация.

Ранее на всей территории Ирана зафиксировали отключение интернета. Отмечалось, что сбои произошли в Тегеране и ряде других городов на фоне проходящих там протестов. Представители службы подчеркнули, что страна «погружается в цифровую темноту, поскольку соединение было отключено сразу у нескольких провайдеров».

До этого стало известно, что в Иране массовые протесты охватили 92 города в 27 провинциях. За последние дни акции зафиксированы в 285 локациях. По данным правозащитников, задержаны около 2000 человек, а число погибших достигло 36, среди них четверо несовершеннолетних и двое полицейских.