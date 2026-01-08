Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 23:59

Иран остался без интернета на фоне акций протеста по всей стране

NetBlocks: вся территория Ирана осталась без интернета на фоне протестов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На всей территории Ирана зафиксировали отключение интернета, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X. Отмечается, что сбои произошли в Тегеране и ряде других городов на фоне проходящих там протестов.

Данные сети демонстрируют, что Тегеран и другие части Ирана в настоящее время погружаются в цифровую темноту, поскольку соединение было отключено сразу у нескольких провайдеров, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в Иране массовые протесты охватили 92 города в 27 провинциях. За последние дни акции зафиксированы в 285 локациях. По данным правозащитников, задержаны около 2000 человек, а число погибших достигло 36, среди них четверо несовершеннолетних и двое полицейских.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что Россия не станет оказывать Ирану военную поддержку в случае эскалации протестов. По словам эксперта, соглашения между странами этого не предусматривают, а открытое вмешательство Москвы опасно из-за риска распространения конфликта.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани предупредил США о последствиях вмешательства во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что такая политика дестабилизирует весь Ближний Восток и приведет к краху американских интересов в регионе.

Иран
интернет
отключения
протесты
