Массовые протесты захлестнули 92 города в Иране

В Иране массовые протесты охватили 92 города в 27 провинциях, сообщили в организации иранских правозащитников HRANA. За последние дни акции зафиксированы в 285 локациях. По данным правозащитников, задержаны около 2 тыс. человек, а число погибших достигло 36, среди них четверо несовершеннолетних и двое полицейских.

За последние дни протесты прошли в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих событий были арестованы 2076 граждан и погибли 36 человек, — уточнили в HRANA.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани предупредил США о последствиях вмешательства во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что такая политика дестабилизирует весь Ближний Восток и приведет к краху американских интересов в регионе.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что Россия не станет оказывать Ирану военную поддержку в случае эскалации протестов. По словам эксперта, соглашения между странами этого не предусматривают, а открытое вмешательство Москвы опасно из-за риска распространения конфликта.