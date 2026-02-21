Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 18:20

Поляки выступили против дальнейшей милитаризации Евросоюза

В Варшаве сотни людей вышли на протест против военной программы ЕС

Фото: Dominika Zarzycka/Global Look Press
У президентского дворца в центре Варшавы прошла массовая акция протеста против присоединения Польши к программе военных кредитов Евросоюза SAFE, передает агентство PAP. Сотни демонстрантов вышли на улицы с польскими флагами и плакатами, среди которых были лозунги «Нет для SAFE» и «SAFE — это германское ярмо».

Участники акции попытались убедить президента страны Кароля Навроцкого наложить вето на соответствующий законопроект, который уже получил одобрение в обеих палатах парламента. Основную поддержку протестующим оказывает оппозиция в лице партии «Право и справедливость», а также ультраправое объединение «Конфедерация». Сам Навроцкий до этого уже выражал скепсис по поводу данной инициативы, заявляя, что участие Варшавы в программе может принести финансовую выгоду прежде всего Берлину.

Ранее старший научный советник Комитета по иностранным делам бундестага доктор Антон Фризен дал мрачный прогноз будущем Евросоюза. По его словам, содружество скоро распадется, так как утратило жизнеспособность и изначальный замысел. Новое объединение, которое придет к нему на замену, должно построить новый миропорядок с активным участием России.

Польша
Кароль Навроцкий
митинги
Варшава
Евросоюз
