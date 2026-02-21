Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 11:51

В Берлине вынесли приговор Евросоюзу и предложили России строить новый мир

Фризен: Европейская конфедерация создаст новый миропорядок с участием России

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз ждет скорый распад, так как содружество утратило жизнеспособность и изначальный замысел, потому Европе нужен альтернативный проект в виде Европейской конфедерации, считает старший научный советник Комитета по иностранным делам бундестага доктор Антон Фризен. В статье для The American Conservative он заявил, что новое объединение должно построить новый миропорядок с активным участием России.

Мирное сосуществование новой Европейской конфедерации с Россией, которая также рассматривается как наследница имперского идеала византийского происхождения, вполне возможно и даже вполне вероятно. <…> Россия, включая Белоруссию и часть бывшей Украины, <…> была бы не врагом, а «партнером с общими традиционными ценностями» обновленной Западной Европы, — написал Фризен.

По мнению эксперта, нынешний Евросоюз превратился в бюрократическую машину, которая подавляет суверенитет государств и игнорирует интересы народов. Фризен называет Евросоюз «искусственным конструктом, лишенным органической природы», который враждебен традициям и свободе. Он предупреждает, что такой курс ведет не к стабильности, а к глубокому расколу и возможному неконтролируемому распаду.

Задачи Европейской конфедерации, по мнению политолога, должны ограничиваться защитой внешних границ и совместной энергетической политикой, включая закупки ресурсов у России. При этом, по замыслу Фризена, следует отказаться от расширения на страны Восточной Европы. Молдова, Грузия, Белоруссия, Украина и Армения должны стать связующим мостом между Европой и Россией, а не зоной конфликта.

Ранее японские пользователи писали, что Европа оказалась в ловушке собственных решений: антироссийские санкции ударили по самому Евросоюзу, цены взлетели, а украинские беженцы заполонили города. На этом фоне риторика европейских политиков меняется кардинально, но, по мнению японцев, это лишь подтверждает слабость и недальновидность Брюсселя.

Европа
политологи
мнения
будущее
Евросоюз
объединения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
В Берлине вынесли приговор Евросоюзу и предложили России строить новый мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.