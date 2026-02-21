Евросоюз ждет скорый распад, так как содружество утратило жизнеспособность и изначальный замысел, потому Европе нужен альтернативный проект в виде Европейской конфедерации, считает старший научный советник Комитета по иностранным делам бундестага доктор Антон Фризен. В статье для The American Conservative он заявил, что новое объединение должно построить новый миропорядок с активным участием России.

Мирное сосуществование новой Европейской конфедерации с Россией, которая также рассматривается как наследница имперского идеала византийского происхождения, вполне возможно и даже вполне вероятно. <…> Россия, включая Белоруссию и часть бывшей Украины, <…> была бы не врагом, а «партнером с общими традиционными ценностями» обновленной Западной Европы, — написал Фризен.

По мнению эксперта, нынешний Евросоюз превратился в бюрократическую машину, которая подавляет суверенитет государств и игнорирует интересы народов. Фризен называет Евросоюз «искусственным конструктом, лишенным органической природы», который враждебен традициям и свободе. Он предупреждает, что такой курс ведет не к стабильности, а к глубокому расколу и возможному неконтролируемому распаду.

Задачи Европейской конфедерации, по мнению политолога, должны ограничиваться защитой внешних границ и совместной энергетической политикой, включая закупки ресурсов у России. При этом, по замыслу Фризена, следует отказаться от расширения на страны Восточной Европы. Молдова, Грузия, Белоруссия, Украина и Армения должны стать связующим мостом между Европой и Россией, а не зоной конфликта.

Ранее японские пользователи писали, что Европа оказалась в ловушке собственных решений: антироссийские санкции ударили по самому Евросоюзу, цены взлетели, а украинские беженцы заполонили города. На этом фоне риторика европейских политиков меняется кардинально, но, по мнению японцев, это лишь подтверждает слабость и недальновидность Брюсселя.