Алаудинов предположил, зачем Германия и Великобритания усиливают свои армии Алаудинов объяснил, почему Западу выгодно усиливать военный конфликт с Россией

Западные политики намеренно раскачивают военную риторику в своих странах, выразил мнение в интервью NEWS.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов. Они понимают, что как только Украина «рухнет», то начнут звучать вопросы в их странах, на которые им будет сложно отвечать, полагает собеседник.

Как только Украина рухнет, к ним возникнут вопросы у населения собственных стран: на что потрачены такие большие деньги и почему все равно Россия выиграла. Это будет для [западных политиков] крахом. Поэтому, конечно, они сейчас будут максимально пытаться накачать свои государства военной риторикой, для того чтобы война не останавливалась, — резюмировал собеседник.

Ранее Алаудинов рассказал, что очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. По его словам, «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.

Он также выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «не дадут говорить» те люди, которые руководят его действиями. Командир спецназа «Ахмат» полагает, что до трибунала над военными преступниками Украины Зеленский вряд ли доживет.