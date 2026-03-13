Президенту Украины Владимиру Зеленскому «не дадут говорить» те люди, которые руководят его действиями, выразил мнение в интервью NEWS.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он полагает, что до трибунала над военными преступниками Украины Зеленский вряд ли доживет.

Захотят ли хозяева Зеленского, чтобы он рассказал о том, что делалось им по их указанию, захотят ли, чтобы он называл их имена? Это уже второй вопрос. И дадут ли они ему возможность говорить. Думаю, не дадут, — полагает Алаудинов.

Он также предположил, что военный конфликт в Иране запустил необратимые процессы для всего мира. В результате каждый участник этих событий получит то, что он заслужил по закону, полагает собеседник.

Мир в том виде, в котором мы его знали до сих пор, перестанет существовать. Те организации и государства, которые до сих пор имели власть, перестанут быть влиятельными. Тогда мы будем иметь возможность судить каждого из них по их делам, — резюмировал боевой генерал.

Ранее Алаудинов выразил мнение, что удар ВСУ по больнице в ДНР, приведший к гибели врачей, связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта. По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.

Также Алаудинов сообщил, что очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. Он отметил, что «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.