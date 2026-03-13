МКС переместили подальше от Земли

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» успешно провел коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), подняв ее на 1,1 км, сообщила пресс-служба Роскосмоса в Telegram-канале. Теперь средняя высота орбиты составляет 421,54 км над Землей.

Сегодня в 19:58 мск включились двигатели «Прогресса МС-32», проработали 634,7 секунды, выдав импульс величиной 0,62 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 км и составила 421,54 км над поверхностью Земли, — говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты МКС начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.

До этого стало известно, что командиром космического корабля «Союз МС-31» в рамках будущей миссии МКС-77 станет космонавт Олег Кононенко. Он стал первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1000 суток, когда выполнял свою пятую миссию с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года.