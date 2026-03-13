13 марта 2026 в 20:34

МКС переместили подальше от Земли

Роскосмос: орбита МКС поднята на 1,1 км

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» успешно провел коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), подняв ее на 1,1 км, сообщила пресс-служба Роскосмоса в Telegram-канале. Теперь средняя высота орбиты составляет 421,54 км над Землей.

Сегодня в 19:58 мск включились двигатели «Прогресса МС-32», проработали 634,7 секунды, выдав импульс величиной 0,62 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 км и составила 421,54 км над поверхностью Земли, — говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты МКС начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.

До этого стало известно, что командиром космического корабля «Союз МС-31» в рамках будущей миссии МКС-77 станет космонавт Олег Кононенко. Он стал первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1000 суток, когда выполнял свою пятую миссию с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Алаудинов предположил, зачем Германия и Великобритания усиливают свои армии
Лед тронулся: США заморозили санкции против РФ — куда пойдет наша нефть
Индекс Мосбиржи вошел в красную зону перед выходными
США объявили охоту на нового лидера Ирана
Всплыло фото экс-принца Эндрю и Мандельсона в халатах с Эпштейном
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
Французский суд конфисковал замок у украинского бизнесмена
Миллиарды за копейку: москитный флот Ирана громит авианосцы США
ВККС лишила полномочий еще нескольких судей
В Иране назвали шокирующее число разрушенных домов
Дружба с Нагиевым, слухи об изменах, театр: как живет актер Игорь Лифанов
Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО
«Необратимые процессы»: Алаудинов предрек проблемы «авторам» войны с Ираном
Российский пенсионер с деменцией потерялся на Пхукете
Россияне перестали доверять телевизору
Около 40 «Слуг народа» захотели уйти из Рады
«Не дадут заговорить»: Алаудинов заявил о предрешенности судьбы Зеленского
Работа с Зеленским, борьба с алкоголизмом, СВО: как живет Эдуард Радзюкевич
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Дальше
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
