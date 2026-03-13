В Иране назвали шокирующее число разрушенных домов Свыше 9,6 тыс. гражданских объектов в Иране получили повреждения после атаки США

В результате военной операции США и Израиля в Иране повреждено не менее 9669 гражданских объектов, включая почти 8 тыс. жилых домов, заявила вице-президент Исламской Республики Захра Бехрузазар. По ее словам, которые передает пресс-служба правительства, погибли 11 медиков, десятки спасателей получили ранения.

В недавних атаках пострадали 9669 гражданских объектов, включая 7943 жилых дома и 1617 коммерческих объектов. Были повреждены 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве здравоохранения Исламской Республики рассказали, что более 400 женщин и несовершеннолетних стали жертвами атак США и Израиля. Ранения получили не менее 2729 женщин и 1190 несовершеннолетних. Атаки также затронули медицинскую инфраструктуру. В ведомстве сообщили о гибели 16 сотрудников сферы здравоохранения.

До этого министр войны США Пит Хегсет заявил, что Военно-воздушные силы США совместно с израильскими ВВС нанесли удары по более чем 15 тыс. целей на территории Ирана. По его словам, операция носила масштабный характер и затронула множество объектов.