13 марта 2026 в 18:52

«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза

Слуцкий: Евросоюз разваливается из-за русофобии и безумной санкционной истерии

Леонид Слуцкий
Евросоюз разваливает тотальная русофобия, инертность властей и бездумная санкционная истерия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова главы дипслужбы ЕС Каи Каллас о том, что Вашингтон хочет разделить Европу.

Евросоюз действительно «трещит по швам». Но разваливает его в большей степени тотальная русофобия, инертность властей, их неспособность вести самостоятельную политику в интересах европейцев, бездумная санкционная истерия, бумерангом ударяющая по карманам простых граждан, — написал Слуцкий

По его словам, Каллас снова ищет внешнего врага, чтобы оправдать провальный курс ЕС. Политик подчеркнул, что Брюссель стал заложником антироссийской линии бывшей администрации США, а евробюрократы прикрываются лозунгами о свободе Украины, чтобы сохранить свои кресла.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru также отметил, что русофобская политика Евросоюза может привести к его распаду. Он заявил, что обычные граждане не хотят участвовать в конфликте с РФ, который пытаются спровоцировать лидеры ЕС.

