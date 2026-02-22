Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 09:05

Россияне пожаловались на сбой в «Одноклассниках»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Утром 22 февраля массовый сбой наблюдается в работе социальной сети «Одноклассники». Согласно данным сервиса Downdetector, за последний час зафиксировано свыше 500 жалоб.

Пользователи сообщают о невозможности открыть сайт как с компьютера, так и с мобильного приложения. Большинство жалоб — из Магаданской, Ивановской, Липецкой, Омской областей и ЯМАО. Причины сбоя неизвестны. Сервис «Сбой.рф» зафиксировал свыше 1700 жалоб за 22 февраля. Большинство — из Москвы, Краснодарского края и Новосибирской области.

Тем временем Роскомнадзор сообщил, что Telegram создал инфраструктуру для распространения персональных данных граждан России. По данным ведомства, руководство мессенджера каждую неделю ликвидирует до 100 сервисов «интернет-пробива», однако положительного результата не наблюдается.

До этого пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе видеохостинга YouTube. Максимальное количество обращений — 320 тыс. — поступило от жителей США. Так, 18% абонентов заметили проблемы в работе сайта, 16% пользователей столкнулись с трудностями при загрузке видео, а еще 56% заявили о некорректном функционировании приложения.

