Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе YouTube

Пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе видеохостинга YouTube, сообщают «Вести» со ссылкой на данные сервиса Downdetector. По его информации, максимальное количество обращений — 320 тысяч — поступило от жителей США.

Так, 18% абонентов заметили проблемы в работе сайта, 16% пользователей столкнулись с трудностями при загрузке видео, а еще 56% заявили о некорректном функционировании приложения. Кроме того, серьезные перебои в работе платформы зафиксированы в Великобритании (37 тыс. жалоб), Германии (около семи тысяч жалоб) и Италии (свыше пяти тысяч жалоб).

Ранее сообщалось, что пользователи Windows в России столкнулись с невозможностью установить обновления для операционной системы на фоне замедления работы Telegram. При попытке загрузить апдейты система выдает ошибку «нет соединения с сервером обновлений Microsoft» и зависает.

До этого пользователи социальной сети X из разных стран заявили о массовых сбоях в работе площадки. Согласно сведениям Downdetector, неполадки начались 16 февраля после 16:25 мск. Больше всего жалоб поступило из США (свыше 41 тыс.), а также из Японии (более 38 тыс.).