Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 11:19

Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows

Mash: из-за проблем с Telegram россияне не могут обновить Windows

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователи Windows в России столкнулись с невозможностью установить обновления для операционной системы на фоне трудностей в работе мессенджера Telegram, сообщил Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, при попытке загрузить апдейты система выдает ошибку «Нет соединения с сервером обновлений Microsoft» и зависает.

Утверждается, что проблема затронула как владельцев лицензионных версий, так и пользователей неофициальных сборок. У некоторых абонентов обновления все же появляются, однако их загрузка может растягиваться на несколько дней, что существенно осложняет работу с компьютером.

Вероятной причиной сбоя канал называет усиление фильтрации интернет-трафика провайдерами. Как пишут авторы, в ходе ограничения доступа к мессенджеру под блокировку могли попасть IP-адреса и домены, через которые Windows связывается с серверами Microsoft для загрузки обновлений. Отмечается, что в Роскомнадзоре ситуацию пока официально не прокомментировали.

Ранее аналитик департамента защиты от цифровых рисков ИБ-компании F6 Анастасия Князева заявляла, что в Telegram обнаружили опасный бот, который выдает себя за программу для повышения скорости работы приложения. Для получения доступа к нему пользователя просят подтвердить, что он «не робот».

Россия
windows
Telegram
сбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.