Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows Mash: из-за проблем с Telegram россияне не могут обновить Windows

Пользователи Windows в России столкнулись с невозможностью установить обновления для операционной системы на фоне трудностей в работе мессенджера Telegram, сообщил Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, при попытке загрузить апдейты система выдает ошибку «Нет соединения с сервером обновлений Microsoft» и зависает.

Утверждается, что проблема затронула как владельцев лицензионных версий, так и пользователей неофициальных сборок. У некоторых абонентов обновления все же появляются, однако их загрузка может растягиваться на несколько дней, что существенно осложняет работу с компьютером.

Вероятной причиной сбоя канал называет усиление фильтрации интернет-трафика провайдерами. Как пишут авторы, в ходе ограничения доступа к мессенджеру под блокировку могли попасть IP-адреса и домены, через которые Windows связывается с серверами Microsoft для загрузки обновлений. Отмечается, что в Роскомнадзоре ситуацию пока официально не прокомментировали.

