Эксперты призвали срочно обновиться пользователей Windows 10

Пользователям устаревшей версии Windows 10 настоятельно рекомендовали установить первое в 2026 году обновление для системы, передает PCWorld. Журналисты обратили внимание на выход апдейта KB5073724. Он стал доступным для компьютеров под управлением Windows 10 версий 21H2 и 22H2, а также для Windows 10 Enterprise LTSC 2021.

Для загрузки этого патча необходимо быть зарегистрированным в программе расширенных обновлений (ESU). Это связано с тем, что Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений для этих версий еще 14 октября. Обновление не добавляет новых функций, однако в компании призывают установить его как можно скорее из соображений безопасности.

Специалисты установили, что KB5073724 включает функцию безопасной загрузки. Также инженеры Windows удалили из системы устаревшие и потенциально опасные драйверы: agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) и smserial.sys (x86).

Ранее корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки встроенной программы Remote Desktop в Windows 11. Утилита стала недоступна еще 27 мая 2025 года. Она широко использовалась для организации удаленного доступа к компьютерам на базе Windows в сферах образования и удаленной работы.