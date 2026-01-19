Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:27

Эксперты призвали срочно обновиться пользователей Windows 10

Пользователей Windows призвали срочно установить первое в 2026 году обновление

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пользователям устаревшей версии Windows 10 настоятельно рекомендовали установить первое в 2026 году обновление для системы, передает PCWorld. Журналисты обратили внимание на выход апдейта KB5073724. Он стал доступным для компьютеров под управлением Windows 10 версий 21H2 и 22H2, а также для Windows 10 Enterprise LTSC 2021.

Для загрузки этого патча необходимо быть зарегистрированным в программе расширенных обновлений (ESU). Это связано с тем, что Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений для этих версий еще 14 октября. Обновление не добавляет новых функций, однако в компании призывают установить его как можно скорее из соображений безопасности.

Специалисты установили, что KB5073724 включает функцию безопасной загрузки. Также инженеры Windows удалили из системы устаревшие и потенциально опасные драйверы: agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) и smserial.sys (x86).

Ранее корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки встроенной программы Remote Desktop в Windows 11. Утилита стала недоступна еще 27 мая 2025 года. Она широко использовалась для организации удаленного доступа к компьютерам на базе Windows в сферах образования и удаленной работы.

windows
компьютеры
обновления
операционные системы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минтранс раскрыл, как облегчает последствия плана «Ковер» для пассажиров
Почему мы бросаем новогодние цели уже к февралю и как это исправить
Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа
«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.