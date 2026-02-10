Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 13:31

Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК

Военный эксперт Артамонов: США преуспели в развитии экзафлопсного компьютера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты достигли значительных успехов в создании экзафлопсного компьютера, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, Россия стремится идти в ногу с зарубежными системами в этом направлении.

В области квантовой физики у Штатов есть один очень хороший задел. Это создание системы искусственного интеллекта, которая очень зрелищна для обычных людей, ежедневно пользующихся нейросетями. Но вопрос в том, что ИИ сам по себе не стреляет. Единственное, в чем они опережают Россию на сегодня, — это создание машин экзафлопсного класса. Это компьютеры, у которых скорость операций превышает квадриллион в секунду. Но я не могу сказать, что у нас наблюдается качественное отставание, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что в настоящее время у России есть вычислительные машины петафлопсного класса, которые пока уступают по мощности зарубежным аналогам. По словам эксперта, США обладают двумя мощными системами: exaFLOPS и Aurora. Он указал, что российские специалисты активно работают над созданием машин аналогичного уровня.

Мы создаем нейроморфные компьютеры, которые совершенно по другому классу строятся, по другому принципу работы. Они строятся на нейристорах. Они отличаются от классической машины тем, что в одной ячейке производятся вычисления и накапливается информация. То есть мы обходим проблему создания exaFLOPS, у которых очень много минусов. Они греются и часто ломаются, — заключил Артамонов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что военно-промышленный комплекс США сейчас переживает кризис. По его словам, у Вашингтона есть множество видов оружия, однако их эффективность под сомнением.

