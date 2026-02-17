Зимняя Олимпиада — 2026
В Германии ополчились против тайваньских компьютеров из-за Nokia

PC Welt: в ФРГ суд запретил продажи компьютеров ASUS и Acer из-за патентов Nokia

В Германии суд запретил продажу компьютеров тайваньских компаний ASUS и Acer из-за нарушения патентов, сообщает издание PC Welt. Точные детали претензий не разглашаются, но журналисты связывают запрет с иском компании Nokia.

Финская корпорация подала в суд на ASUS, Acer и Hisense, обвинив производителей в незаконном использовании трех патентов, связанных с технологиями кодирования видео. Hisense предпочла урегулировать спор мирно и оплатила лицензионные сборы, чтобы избежать судебных разбирательств. ASUS и Acer, в отличие от конкурента, дошли до запрета.

В Acer заявили, что уважают интеллектуальную собственность и временно приостановили продажи спорной продукции. Компания изучает возможность дальнейших юридических действий для достижения справедливого решения. В ASUS также отреагировали на ситуацию: производитель закрыл свой интернет-магазин в Германии до вынесения «справедливого решения» по делу.

Журналисты PC Welt отмечают, что пока ситуация полностью не разрешится, сложно предсказать, когда продажи ноутбуков и ПК этих брендов возобновятся. При этом некоторые ретейлеры все еще предлагают компьютеры ASUS и Acer — вероятно, речь идет об остатках складских запасов, которые не подпадают под судебный запрет.

Ранее ASUS приняла решение завершить разработку новых смартфонов. Как заявил председатель совета директоров компании Джонни Ши, фирма сосредоточится на создании компьютеров для бизнеса и устройств с ИИ.

