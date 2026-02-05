«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США

Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов переживает период кризиса, заявил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Вашингтон располагает разнообразными видами вооружения, но их эффективность вызывает вопросы.

Дело в том, что [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), который пошел на прекращение договора СНВ-3, сделал это не просто так. Если посмотреть программу перевооружения ядерного арсенала Штатов, то она рассчитана до 2042 года. То есть полностью оно должно наступить именно в это время, хотя это тоже не факт. Срок может сдвинуться до 2045 года. Это говорит о том, что те виды вооружений, которые стоят в шахтах на подводных лодках или которые способны нести стратегические бомбардировщики, устаревают и не обновляются, — пояснил Леонков.

Он подчеркнул, что у США имеется полная ядерная триада. По его словам, в их распоряжении находятся межконтинентальные баллистические ракеты, а также авиационное ядерное вооружение и тактические ядерные боеприпасы. Однако, как отметил эксперт, ключевой вопрос заключается в эффективности и боеготовности всех этих систем.

Здесь возникает нюанс, если посмотреть на последние учения с участием ядерной триады, то американцы в основном задействовали авиационную компоненту, то есть поднимали бомбардировщики и отрабатывали пуски с бомбардировщиков крылатых ракет с термоядерными боеголовками. А баллистические ракеты они запускали в последнее время нерегулярно, — заключил Леонков.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российские подводные аппараты «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический потенциал России позволяет избежать новой гонки вооружений.