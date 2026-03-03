Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:34

Лавров назвал страны, затронутые кризисом на Ближнем Востоке

Лавров: кризис в Иране затрагивает в том числе страны Юго-Восточной Азии

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Ближнем Востоке затрагивает в том числе страны Юго-Восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсуфом. По его словам, этот вопрос затрагивался в ходе неофициальных переговоров, прошедших накануне, 2 марта.

Мы вчера в неофициальной обстановке начали разговор по текущим и очень непростым и усугубляющимся проблемам международной политики — проблемам, которые затрагивают все без исключения страны, в том числе во многом страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что султан Брунея Хассанал Болкиах приглашает президента России Владимира Путина посетить страну, о чем заявил второй глава МИД азиатского государства Бруней-Даруссалам Эриван Юсоф. По его словам, российский лидер может посетить Бруней, когда ему будет удобно.

Также сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом России. Основным поводом для беседы стала крайне напряженная обстановка в ближневосточном регионе.

Сергей Лавров
Иран
Юго-Восточная Азия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесмены «обивают пороги» ФАС из-за цен на картофель
В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.