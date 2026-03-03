Лавров назвал страны, затронутые кризисом на Ближнем Востоке Лавров: кризис в Иране затрагивает в том числе страны Юго-Восточной Азии

Конфликт на Ближнем Востоке затрагивает в том числе страны Юго-Восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсуфом. По его словам, этот вопрос затрагивался в ходе неофициальных переговоров, прошедших накануне, 2 марта.

Мы вчера в неофициальной обстановке начали разговор по текущим и очень непростым и усугубляющимся проблемам международной политики — проблемам, которые затрагивают все без исключения страны, в том числе во многом страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что султан Брунея Хассанал Болкиах приглашает президента России Владимира Путина посетить страну, о чем заявил второй глава МИД азиатского государства Бруней-Даруссалам Эриван Юсоф. По его словам, российский лидер может посетить Бруней, когда ему будет удобно.

Также сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом России. Основным поводом для беседы стала крайне напряженная обстановка в ближневосточном регионе.