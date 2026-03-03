Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:49

В Кремле затронули вопрос новой трехсторонней встречи по Украине

Песков: ясности по трехсторонней встрече по Украине пока нет

Дмитрий Песков
На данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль обнародует информацию, как только она появится, передает РИА Новости.

Пока никакой ясности по срокам и месту [нового раунда переговоров по Украине] нет. Как только она появится, мы вас проинформируем, — сообщил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта пройдет с 5 по 8 марта. По его словам, пока встречу никто не отменял. Возможной площадкой может стать Турция или Швейцария.

До этого замглавы офиса украинского лидера Сергей Кислица заявил, что встреча президентов трех стран может состояться до конца марта. По его мнению, это возможно при благоприятном ходе переговоров по урегулированию кризиса.

Прежде Песков заявлял, что перспективы встречи глав России и Украины остаются неясными. Он усомнился в необходимости проведения переговоров на высшем уровне, выразив недоумение по поводу того, как Киев видит такой диалог в условиях своей нынешней позиции.

