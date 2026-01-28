Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте Эксперт Чернова: в марте можно дешевле отдохнуть в Юго-Восточной Азии и ОАЭ

Отдых в марте может приятно порадовать с точки зрения цен, рассказала NEWS.ru туристический агент Елизавета Чернова. По ее словам, погода в странах Юго-Восточной Азии располагает к пляжному отдыху, при этом период «высокого сезона» еще не наступил.

Многое зависит от того, какую цель вы преследуете. Однако палитра возможных вариантов не может не радовать. Так, на пляжах Юго-Восточной Азии все так же сохраняется прекрасная погода и теплое море. Вместе с тем традиционно март не является высоким сезоном и популярным периодом для туристических поездок. Из этого обстоятельства можно извлечь довольно весомую выгоду, — пояснила Чернова.

По ее словам, март — это переходный период. В это время, с одной стороны, зима вроде бы в полной мере не закончилась, с другой — цены на отдых в этот месяц еще не начали расти в геометрической прогрессии.

Цены на отдых в Таиланде в марте заметно снижаются по сравнению с пиковыми зимними месяцами. Это конец высокого сезона: туристический поток спадает, а отели предлагают скидки до 20–30%. По этой причине можно найти дешевые туры за несколько дней до вылета, когда у туроператоров остаются непроданные путевки и свободные места на авиарейсы, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Чернова добавила, что в марте и в ОАЭ отмечается «низкий сезон»: туристов довольно мало, отели стоят полупустые, и туроператоры предлагают скидки. Поэтому это тоже отличный вариант.

Ранее сообщалось, что преодолеть постпраздничную хандру можно за счет правильного питания, спорта и достаточного количества сна. Для достижения же новогодних целей рекомендуется разбить крупные цели на мелкие задачи, чтобы этот этап был менее стрессовым и каждая небольшая задача воспринималась как шаг к более крупной цели.