Постпраздничная хандра: что это и как вернуть себе энергию

Кто из нас не рассчитывал набраться сил на новогодних каникулах, чтобы затем поражать друзей энергичностью, а коллег — эффективностью! И кто из нас не обнаруживал, что после двухнедельного отпуска чувствует себя более выгоревшим, чем когда-либо… Если вы заметили за собой схожие симптомы, знайте: дело может быть в постпраздничной хандре. Что это такое? И как вернуть себе мотивацию после выходных? Об этом и не только читайте в материале NEWS.ru.

Причины состояния: резкая смена режима, эмоциональный откат, недостаток солнца

Психология упадка сил в январе проста. Представим: у нас было две недели отдыха – пусть и не всегда качественного, ведь кто из нас не грешит скроллингом социальных сетей? Мы были предоставлены сами себе, параллельно с этим доедали бесконечные новогодние салаты и не вспоминали про коврик для спорта.

Но внезапно период «ничегонеделания» подошел к концу, оставив нас с чувством разочарования: ничего не делали, а толком-то не отдохнули. И внезапно, как из огня в полымя, жизнь бросает нас в поток будней, где нужно разбираться с рабочими задачами, добиваться личных целей, следить за благополучием близких, платить за жилье, ходить в супермаркеты, готовить еду и еще много чего другого. Количество позитивных стимулов сократилось, стрессовых — выросло, и мы испытываем своего рода дисфорию, эмоциональный откат.

Прибавьте к этому такие естественные факторы, как недостаток солнца и тепла. Дефицит витамина D, обнаруженный примерно у 51% россиян, проявляется на физиологическом уровне как:

мышечная слабость;

утомляемость;

снижение работоспособности;

тревожность;

перепады настроения.

Так что вторая половина зимы — и физически, и морально тяжелое время. Мы чувствуем себя измотанными и скучаем по блаженным выходным. И в то же время количество задач и целей: как личных, так и рабочих, — стремительно растет, ставя нас один на один с гигантским to-do-листом.

Причины постпраздничной хандры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы: апатия, раздражительность, бессонница, отсутствие мотивации

Постпраздничный синдром после новогодних каникул — это период относительного дофаминового дефицита. Он проявляется как:

утомляемость;

демотивированность;

равнодушие;

апатия;

нестабильное настроение;

безразличие к тому, что раньше было интересно.

Другими словами, человека атакует самая настоящая постпраздничная хандра. Что это такое? Хоть ее и называют синдромом, это не болезнь и не диагноз. Апатия после праздников — это нормальное явление, с которым можно бороться. А о том, как справиться с апатией после праздников, разберемся далее.

Практические шаги по выходу: восстановление режима, спорт, новые маленькие цели

Проанализировав советы психологов против хандры, становится ясно, что без коррекции гормонального и нейромедиаторного фона не обойтись. К счастью, делается это несложно, без медикаментов и иногда даже с удовольствием.

Первым делом стоит восстановить режим сна и питания. Это нужно не только для того, чтобы вовремя просыпаться на работу. Выверенный режим налаживает систему выработки кортизола — гормона стресса, давая нам силы, чтобы вставать с утра, и снижая тревожность вечером.

Сбалансированное питание также необходимо для стабилизации настроения. Быстрые углеводы и жирная пища, которыми мы «грешили» на праздниках, провоцируют скачки сахара в крови. Это в свою очередь проявляется во вспышке активности, за которой следует только больший упадок сил и раздражительность. Так что пища для мозга — это медленные углеводы, а также еда с холином, омега-3 и другими полезными веществами. Это жирная рыба, яйца, орехи, а также ягоды и зелень.

Говоря о том, как справиться с апатией после праздников, нельзя не вспомнить о спорте. Не стоит сразу метить в олимпийские чемпионы. Регулярных коротких тренировок, к примеру пилатеса (но и любые другие не хуже!), будет достаточно для выработки эндорфинов («гормонов счастья») и стимулирования серотонина и дофамина. В итоге вас ждет чувство удовлетворения вкупе с пользой для мышц и суставов.

Наконец, улучшив самочувствие, мы можем перейти к достижению новогодних целей. Чтобы сделать этот этап менее стрессовым, рекомендуется разбить крупные цели на мелкие задачи. Каждая успешно закрытая задача будет восприниматься как ощутимый шаг вперед к желаемому.

Окружите себя вещами, которые приносят вам счастье. Например, по дороге на работу берите кофе в любимой кофейне. Или принесите на рабочее место фотографию своего питомца (или близкого человека — опционально), пейте чай из красивой кружки, иногда балуйте себя деликатесами по вкусу. Приятные мелочи улучшат общий эмоциональный фон и поддержат дух.

Советы психологов против хандры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда стоит обратиться к врачу: отличие хандры от депрессии

Напоследок сделаем важную ремарку! Синдром после новогодних каникул не стоит путать с депрессией. Послепраздничная хандра длится около двух недель, она проявляется как сниженное настроение, которое, впрочем, проходит само по себе.

Депрессия же — это психическое заболевание, которое невозможно вылечить «силой воли» или сменой режима дня. Она характеризуется:

стойкой подавленностью и пустотой;

утратой интересов;

чувством беспомощности;

чувством вины;

суицидальными мыслями (не всегда).

Депрессия вызывается дисбалансом нейромедиаторов, травмирующими событиями, хроническим стрессом, а иногда и наследственностью.

Если проявления хандры длятся у вас дольше двух недель и предпринятые меры не помогли улучшить состояние, не стесняйтесь обратиться к врачу.

Теперь вы знаете, как справиться с апатией после праздников. Решение, как всегда, оказалось простым: достаточно порадовать свое тело движением и качественной пищей, а разум — небольшими приятными вознаграждениями в течение дня.