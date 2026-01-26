Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 22:28

Молочные коржики со сливочным ароматом: мягкие, нежные, в меру сладкие — к чаю или кофе

Фото: D-NEWS.ru
Молочные коржики — лучшее дополнение к чаю или кофе. Они получаются нежными, в меру сладкими, воздушными и пористыми внутри с тонким сливочным ароматом и со слегка подрумяненной, мягкой, а не хрустящей корочкой снаружи.

Для их приготовления понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сахара, 100 г мягкого сливочного масла или маргарина, 2 яйца (1 для теста, 1 для смазки), 7 г сухих дрожжей, щепотка соли, ванильный сахар.

Рецепт: сначала активируйте дрожжи — растворите их в теплом молоке с 1 ст. л. сахара и оставьте на 10–15 минут до появления пенной шапки. В большой миске смешайте просеянную муку, оставшийся сахар, соль и ванилин. Сделайте углубление, влейте дрожжевую смесь, добавьте мягкое масло и 1 яйцо. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Сформуйте шар, положите в смазанную маслом миску, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Обомните подошедшее тесто, разделите на равные части (около 16–20), скатайте из каждого шарик. Выложите шарики на застеленный пергаментом противень на некотором расстоянии друг от друга. Накройте полотенцем и дайте расстояться 20–30 минут. Смажьте каждый коржик взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить творожные улитки с яблоком.

рецепты
выпечка
коржики
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
