22 января 2026 в 15:35

Никаких больше «Красных бархатов»! Торт «Смородина»: творожные коржи, ягодное желе и крошка из песочного теста

Никаких больше «Красных бархатов»! Торт «Смородина»: творожные коржи, ягодное желе и крошка из песочного теста. Это гениально просто и невероятно вкусно: свежий, яркий десерт, который не требует выпечки коржей и станет кусочком лета в любое время года.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие творожно-сливочные коржи, прослойка из ароматного желе с освежающей кислинкой черной смородины и хрустящая, сладкая крошка из песочного печенья, которая добавляет текстуру и завершает вкус.

Для приготовления вам понадобится: для коржей: 400 г творога, 300 г песочного печенья, 200 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры. Для желе: 300 г черной смородины (свежей или замороженной), 100 г сахара, 20 г желатина. Для крошки: 100 г песочного печенья, 30 г сливочного масла. Печенье измельчите в крошку. Масло растопите и смешайте с крошкой и сахарной пудрой — это основа для коржей и посыпки. Творог протрите через сито. Разделите крошку на три части. Утрамбуйте первую часть в форму — это дно. Смешайте творог с половиной оставшейся крошки, выложите вторым слоем. Для желе размочите желатин. Смородину с сахаром доведите до кипения, протрите через сино, растворите в пюре желатин и остудите. Аккуратно залейте желе на творожный слой. Посыпьте оставшейся крошкой. Уберите торт в холодильник на 4–5 часов до полного застывания желе.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

