Любите домашний плов, аппетитные пельмени и классический «Наполеон», но соблюдаете пост? Не спешите откладывать любимые рецепты в долгий ящик. В этой книге мы собрали для вас уникальную коллекцию аналогов — те же привычные, уютные блюда, только с растительным составом. Вы удивитесь, насколько вкусной и разнообразной может быть постная кухня.

Постный цезарь, который не отличить от оригинала

Классический цезарь можно легко адаптировать для постного меню, заменив курицу на хрустящий карамелизованный нут. Для этого предварительно замоченный турецкий горох отваривают до готовности, обсушивают и обжаривают на раскаленной сковороде с оливковым маслом, солью, паприкой и небольшим количеством кленового сиропа. На сильном огне, постоянно помешивая, нут быстро покрывается аппетитной карамельной корочкой и становится идеальной заменой не только мясу, но и гренкам.

Особого внимания заслуживает заправка: в блендере смешивают кешью или кедровые орешки, лимонный сок, горчицу, чеснок и соль. Постепенно вливая оливковое масло, получают густую кремообразную текстуру, очень напоминающую классический соус. Листья салата романо или айсберга рвут руками, заправляют небольшим количеством этого соуса, а сверху щедро посыпают подготовленным хрустящим нутом. Для имитации сырного привкуса можно добавить чуть-чуть пищевых дрожжей — так салат обретет завершенность, оставаясь полностью растительным и очень вкусным.

Домашние пельмени для поста

Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашние пельмени — это не просто еда, а настоящий ритуал, особенно когда хочется тепла и уюта. В пост отказываться от этого удовольствия совсем не обязательно, достаточно лишь заменить мясную начинку на грибную с одним маленьким секретом, который сделает блюдо невероятно сочным.

Для начала нужно замесить классическое постное тесто: ледяная вода, соль, растительное масло и достаточное количество муки, чтобы получился крутой, но эластичный ком. Ему обязательно дают отдохнуть под пленкой, пока готовится начинка.

Для нее лучше взять смесь обычных шампиньонов и горсть сушеных белых грибов, которые придадут глубину вкуса. Все это перекручивают через мясорубку или очень мелко рубят ножом, после чего обжаривают с большим количеством лука до золотистого цвета. Главная хитрость — сохранить грибной сок, выделившийся при жарке. Остывший фарш смешивают с этим ароматным бульоном и свежей зеленью, что гарантирует невероятную сочность готовых пельменей.

Раскатав тесто в тонкий пласт, лепят обычные пельмени и варят их в подсоленной воде с лавровым листом всего несколько минут после всплытия. Подают это блюдо с хрустящим луком фри — тонкие полукольца лука обваливают в муке и обжаривают во фритюре до золотистого цвета. Горка такого лука поверх пельменей и щедрая порция свежемолотого перца превращают простое блюдо в кулинарный шедевр, при раскусывании которого вы почувствуете настоящий взрыв ароматного грибного сока.

Постный торт «Наполеон»

Отказ от любимых десертов в пост кажется настоящим испытанием, особенно когда речь идет о тортах с нежным кремом. Однако классический «Наполеон» вполне реально приготовить без единого грамма сливочного масла или молока, получив десерт, который ничуть не уступает оригиналу.

Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для коржей готовят пресное слоеное тесто на основе замороженного маргарина растительного состава. Его натирают на терке и перетирают с мукой в крошку, после чего добавляют ледяную воду и быстро замешивают эластичный ком. Тесто делят на части и отправляют в холод минимум на час — это обязательное условие для будущей слоистости. Каждый кусочек раскатывают максимально тонко и выпекают буквально несколько минут до золотистого цвета.

Крем в этом варианте готовится на основе орехов, например кешью, которые предварительно замачивают. Взбитые с водой, лимонным соком, ванилью и сахарной пудрой, они превращаются в абсолютно гладкую массу. Добавление жидкого кокосового масла придает ей ту самую маслянистую структуру и плотность, необходимые для прослойки. По консистенции такой крем напоминает нежирную сметану.

Горячим коржам сразу придают ровную форму, обрезки сохраняют для обсыпки. Торт щедро промазывают кремом и оставляют пропитываться в холоде не менее чем на ночь. К утру десерт достигает идеального состояния: слои приятно хрустят, крем дарит нежное сливочное послевкусие, а происхождение этого великолепия остается тайной, известной только тому, кто его приготовил.

Постные котлеты из фасоли

Эти котлеты из красной фасоли — настоящее спасение, когда хочется чего-то сытного и привычного, но без продуктов животного происхождения. Они получаются настолько удачными, что их с удовольствием едят даже те, кто обычно относится к постным блюдам скептически.

Главное преимущество рецепта — простота и доступность. Основой служит отварная или консервированная фасоль, которую превращают в однородную массу вместе с предварительно обжаренными луком и морковью. Именно пассерованные овощи дают будущим котлетам сочность и глубину вкуса. В получившийся фарш добавляют немного манки — она свяжет ингредиенты и заменит привычные яйца. После добавления специй, среди которых особенно хороши кумин и паприка, массе нужно дать постоять четверть часа, чтобы крупа набухла.

Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Из такого «теста» легко формируются аккуратные котлеты, которые обжаривают на сковороде с небольшим количеством масла до появления аппетитной румяной корочки с обеих сторон. Они хороши и горячими, и остывшими, отлично держат форму и прекрасно сочетаются с любым гарниром или свежими овощами.

Быстрые постные лепешки за 20 минут

Эти постные лепешки — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот и сложных ингредиентов. Они готовятся буквально за считаные минуты из того, что всегда есть на кухне, а результат неизменно радует золотистой корочкой и мягкостью.

Секрет рецепта кроется в технологии замешивания теста на горячей воде. Масло добавляют прямо в теплую жидкость, затем все это вливают в мучную смесь с разрыхлителем и солью. Благодаря такому способу тесто получается удивительно эластичным и податливым, не липнет к рукам и не требует длительного вымешивания. Всего пять минут отдыха — и можно приступать к формовке.

Заготовки раскатывают или просто прижимают рукой в аккуратные круглые лепешки. Жарят их на сухой раскаленной сковороде без капли масла — это делает их полностью постными и менее калорийными. Всего пара минут с каждой стороны, и лепешки покрываются аппетитными поджаристыми пятнышками, оставаясь внутри нежными и воздушными.

Подавать их можно к супам, использовать вместо хлеба или как основу для овощных начинок. Они хороши и горячими, и остывшими, а при желании в тесто легко добавить любые травы или специи для разнообразия вкуса.

Легкие постные вареники

Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постные вареники с картофелем — беспроигрышный вариант сытного обеда или ужина для тех, кто придерживается растительного питания или просто хочет разнообразить меню. Без яиц и молочных продуктов тесто получается удивительно нежным и эластичным благодаря добавлению небольшого количества растительного масла прямо в воду.

Замешивают крутое, но податливое тесто, которому обязательно дают отдохнуть под пленкой или миской, чтобы клейковина разошлась и оно легче раскатывалось. Для начинки картофель лучше отварить в кожуре — так он сохранит насыщенный вкус, после чего его очищают и толкут в пюре. Отдельно обжаривают лук до золотистого цвета и вмешивают его в картофельную массу вместе с солью, перцем и, по желанию, каплей чесночного аромата.

Раскатанное тонким слоем тесто нарезают на аккуратные кружочки, выкладывают на каждый немного начинки и плотно скрепляют края, чтобы вареники не развалились при варке. В кипящую подсоленную воду их опускают небольшими порциями и варят буквально несколько минут после всплытия. Подают горячими, щедро посыпав луковой поджаркой или полив постным соусом. Таких вареников получается много — отличный способ накормить всю семью.

Постный рецепт голубцов

Эти голубцы — яркий пример того, как постное блюдо может затмить классический мясной вариант по насыщенности вкуса. Главный секрет здесь — белые грибы и особая обработка булгура, которые вместе создают невероятно ароматную, сытную начинку.

Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сначала булгур слегка обжаривают на сухой сковороде — этот нехитрый прием раскрывает его ореховые нотки. Затем к нему добавляют мелко нарубленные размоченные белые грибы, лук с морковью, томатную пасту и немного грибного настоя. Все вместе тушат до полуготовности, чтобы крупа пропиталась лесным ароматом.

Капустные листья бланшируют пару минут, после чего в них заворачивают подготовленную начинку. Голубцы плотно укладывают в посуду, заливают оставшимся грибным настоем с добавлением томата и паприки, а затем томят на медленном огне около 40 минут. В результате получается блюдо, от которого невозможно оторваться: нежнейшая капуста, сочная начинка и тот самый густой, почти мясной дух благородных грибов.

Постные роллы за 15 минут

Томатный жмых, который обычно отправляется в мусор, здесь становится основой для необычной начинки, способной удивить даже искушенных гурманов. Этот рецепт доказывает: постные аналоги могут быть не просто заменой, а самостоятельным гастрономическим открытием.

Для «рисовой» основы мякоть помидоров без сока и семян смешивают с измельченными вялеными томатами, оливковым маслом и лимонным соком. Получается яркая, ароматная масса с приятной кислинкой и зернистой текстурой, отдаленно напоминающей рис, но гораздо более интересной по вкусу. Эту смесь равномерно распределяют по листу нори, выложенному на бамбуковый коврик.

Свежий огурец и спелое авокадо нарезают длинной тонкой соломкой и выкладывают в центр вместе с щепоткой кунжута. Рулет сворачивают плотно, край листа смачивают водой для надежной фиксации. Острым ножом заготовку делят на аккуратные кусочки, которые подают с соевым соусом и, при желании, васаби.

Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Получаются легкие, сочные роллы с совершенно новым характером — никакой рыбы и сливочного сыра, только чистый растительный вкус и аромат солнца. Такой подход превращает постные ограничения в увлекательный кулинарный эксперимент.

Плов без мяса

Этот плов с нутом и айвой — яркий пример того, как восточная кухня легко адаптируется под постные требования, оставаясь такой же ароматной и сытной. Главные герои здесь — турецкий горох, придающий блюду питательность, и айва, которая вносит неожиданную фруктовую ноту и приятную кислинку.

Начинают с подготовки нута: его замачивают заранее, а затем отваривают до полуготовности. В казане или глубокой сковороде раскаляют масло и обжаривают лук с морковью до золотистого цвета. Щедро добавляют зиру, барбарис и куркуму — именно эти специи создают тот самый узнаваемый дух настоящего плова. Затем в казан закладывают дольки айвы, которая при термической обработке становится удивительно плотной и ароматной, напоминая по текстуре хорошее мясо.

Сверху высыпают рис и подготовленный нут, все заливают горячей водой так, чтобы она слегка покрывала содержимое. Оставляют томиться под крышкой на медленном огне без перемешивания — так крупа равномерно пропарится, а фрукты и овощи сохранят форму. Готовый плов получается рассыпчатым, с насыщенным восточным ароматом и удивительно сытным, хотя в нем нет ни грамма мяса.

Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона» Фото: Shutterstock/FOTODOM

