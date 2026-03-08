Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 19:00

В пост балую себя сытными котлетами из красной чечевицы — ароматные, с хрустящей корочкой и без грамма мяса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В пост балую себя сытными котлетами из красной чечевицы — ароматные, с хрустящей корочкой и без грамма мяса. Беру красную чечевицу, лук и специи — и готовлю сочные котлеты прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного меню или полезного ужина. Его необычность в том, что чечевица, богатая растительным белком, отлично заменяет мясо, а правильные специи делают котлеты ароматными и сытными. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые котлеты с хрустящей корочкой и нежной, тающей внутри серединкой. Они настолько вкусные, что даже мясоеды просят добавки и не верят, что в них нет ни грамма мяса.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан красной чечевицы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2-3 ст. л. панировочных сухарей или муки, соль, перец, любимые специи (зира, кориандр, паприка), зелень по желанию, растительное масло для жарки. Чечевицу промойте и отварите в подсоленной воде до мягкости (около 15–20 минут), слейте лишнюю воду. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Смешайте вареную чечевицу с луком, добавьте специи и сухари, тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до однородности, но не до состояния пюре. Сформируйте котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте с любимым соусом или овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Постное меню: топ-9 вкусных и простых рецептов на каждый день
Семья и жизнь
Постное меню: топ-9 вкусных и простых рецептов на каждый день
3 рецепта для Великого поста из макарон с особой ноткой — простые продукты, а вкус совсем не скучный
Общество
3 рецепта для Великого поста из макарон с особой ноткой — простые продукты, а вкус совсем не скучный
Балую себя на ужин в Великий пост драниками с картошкой и грибами: насыщают до утра
Общество
Балую себя на ужин в Великий пост драниками с картошкой и грибами: насыщают до утра
Потушила овощи, залила яйцами — и в духовку. Ужин из разряда «на скорую руку»
Общество
Потушила овощи, залила яйцами — и в духовку. Ужин из разряда «на скорую руку»
Подсела в Великий пост на голубцы с рисом и грибами: нежные, сочные, в томатном соусе
Общество
Подсела в Великий пост на голубцы с рисом и грибами: нежные, сочные, в томатном соусе
пост
рецепты
ужины
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, что иранские корабли вывозят из Китая на самом деле
Военблогер рассказал о зачистке важного села на Донбассе
Сестра Марии Шукшиной раскрыла правду о ее дочери
Последние секунды HIMARS перед огненным адом под Харьковом попали на видео
В Словакии раскрыли, ответил ли Киев на просьбы осмотреть «Дружбу»
«Калибры» стирают ВСУ в пыль, катастрофа Трампа в Иране: что дальше
Дмитриев дал нелестное определение отказу Европы от энергоносителей из РФ
Раскрыты последствия ударов по крупнейшему ядерному центру Ирана
Боец ВСУ попытался спасти украинца от мобилизации и получил в челюсть
В Омане двумя емкими словами описали войну США и Израиля против Ирана
У сына Хаменеи нашли элитную недвижимость в Лондоне
Онколог допустил неочевидную причину развития болезни блогера Лерчек
Путин подписал закон об извещении граждан при поиске родственниками
Украинский дрон подорвал машину с водителем в Белгородской области
Онколог ответил, откуда у Лерчек могли появиться метастазы в легких
Дожди и удушливая жара до +25? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Австралии началось нашествие кровожадных хищников
Во Франции впечатлились газовой «ловушкой» Путина для Европы
«Ему придется получить одобрение»: Трамп предупредил будущего лидера Ирана
Взрыв снаряда привел к гибели людей в Саудовской Аравии
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.