В пост балую себя сытными котлетами из красной чечевицы — ароматные, с хрустящей корочкой и без грамма мяса. Беру красную чечевицу, лук и специи — и готовлю сочные котлеты прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного меню или полезного ужина. Его необычность в том, что чечевица, богатая растительным белком, отлично заменяет мясо, а правильные специи делают котлеты ароматными и сытными. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые котлеты с хрустящей корочкой и нежной, тающей внутри серединкой. Они настолько вкусные, что даже мясоеды просят добавки и не верят, что в них нет ни грамма мяса.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан красной чечевицы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2-3 ст. л. панировочных сухарей или муки, соль, перец, любимые специи (зира, кориандр, паприка), зелень по желанию, растительное масло для жарки. Чечевицу промойте и отварите в подсоленной воде до мягкости (около 15–20 минут), слейте лишнюю воду. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Смешайте вареную чечевицу с луком, добавьте специи и сухари, тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до однородности, но не до состояния пюре. Сформируйте котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте с любимым соусом или овощами.

