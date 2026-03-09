Ужин из серии «когда мне лень готовить»: беру упаковку фарша и капусту — на выходе сытное горячее с подливой

Ленивые голубцы — это ужин из серии «когда мне лень готовить». Беру упаковку фарша и капусту — на выходе сытное горячее с подливой. Все ингредиенты просто смешиваются, формируются в котлетки и тушатся в ароматном соусе.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 300 г белокочанной капусты, 1 яйцо, 1 луковица, соль, перец, специи, растительное масло для жарки. Для подливы: 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. муки, 2 стакана воды, соль, перец, лавровый лист.

Рецепт: капусту очень мелко нашинкуйте, лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. В миске смешайте фарш, капусту, лук, яйцо, соль, перец и специи. Тщательно вымесите массу и сформируйте котлетки. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. В отдельной посуде смешайте томатную пасту, муку и воду до однородности, посолите, поперчите. Залейте полученной подливой обжаренные котлеты, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут. Подавайте горячими, посыпав сметаной и зеленью.

